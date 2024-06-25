Псковичей приглашают принять участие во втором этапе археологической экспедиции в Выбутах

21:11, 25 июня 2024, ПАИ

Осталось меньше трёх недель до начала второго этапа волонтёрской археологической экспедиции в Выбутах. Экспедиция пройдёт с 15 июля по 3 августа, сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

Археологи продолжают изучение селища на погосте Выбуты в 15 километрах от Пскова.

«В мае раскопки уже дали отличные результаты: собралась дружная команда энтузиастов, а археологические находки увели нас прямо в VIII–X века. Сейчас предстоит продолжить изучение селища на новом участке, поэтому ждём вас в нашем полевом лагере», – пригласили археологи.

Проживание обеспечивается в палаточном лагере, питание – в полевой кухне.

Анкету участника можно заполнить по ссылке.