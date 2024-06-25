Учёные объяснили, как продлить жизнь с помощью сна
Учёные объяснили, как продлить жизнь с помощью сна. Данные исследования получены при наблюдении над двумя группами грызунов, пишет портал Planet Today.
Эксперимент провела группа учёных из Гарвардского университета. В лабораторных условия учёные исследовали генно-модифицированных грызунов с повышенной склонностью к атеросклеротическим реакциям.
Первой группе грызунов была предоставлена возможность спать полноценно, тогда как другую группу провоцировали на недосып, искусственно нарушая режим сна.
Невыспавшиеся грызуны показывали серьёзный рост атеросклеротических отложений в сосудах и воспалительные процессы в артериях.
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