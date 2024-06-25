Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невельском районе
Водитель мотоцикла «Вираго» на крутом повороте не справился с управлением, врезался в дорожный знак и вылетел в кювет. ДТП произошло в Невельском районе, у деревни Борки, на мосту через реку Зубаревку сегодня, 25 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Мотоциклист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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