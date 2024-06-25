Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невельском районе

23:52, 25 июня 2024, ПАИ

Водитель мотоцикла «Вираго» на крутом повороте не справился с управлением, врезался в дорожный знак и вылетел в кювет. ДТП произошло в Невельском районе, у деревни Борки, на мосту через реку Зубаревку сегодня, 25 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мотоциклист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.