Организаторы «Алых парусов – 2024» раскрыли секреты подготовки к празднику

07:53, 26 июня 2024, ПАИ

В Санкт-Петербурге идёт подготовка к празднику выпускников «Алые паруса – 2024». Организаторы рассказали газете «Известия» о деталях предстоящего мероприятия.

Сцена для концерта на Дворцовой площади будет расположена на привычном месте, но её оформление изменится. Уникальность сцены в этом году – большое количество вынесенных наверх волнообразных экранов и отсутствие привычной прямоугольной коробки.

Технический директор концертной части праздника Алексей Булгаков отметил, что масштаб шоу сложно оценить, находясь рядом со сценой. Он также добавил, что эффекты, связанные с объёмной 3D-графикой, будут лучше видны зрителям, которые находятся на уровне пультовой зоны и дальше.

По словам Алексея Булгакова, сцена в этом году имеет «бионическую форму».

В этом году в водно-пиротехнической части «Алых парусов» есть особый сюжет, посвящённый Году семьи.

«Мы показываем красивую историю любви одной молодой пары... и на их примере объясняем, как важно найти свою вторую половинку, вместе с ней пройти все уготованные судьбой испытания. Сохранить искренние чувства. Ведь только сохранив любовь и верность, мы можем обрести главное счастье – познать радость отцовства и материнства. Подарить новую жизнь», –подчеркнул режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Зрителей также удивят костюмы, выполненные по особой технологии, которую ранее не применяли в России.

«Уверена, когда вы увидите в трансляции эти наряды, сразу поймете, о чем речь», – заявила художник по костюмам водно-пиротехнической части «Алых парусов» Кристина Рождественская.

Отметим, что в этом году праздник пройдёт в ночь с 28 на 29 июня.