Международный день борьбы с наркотиками отмечают 26 июня

08:15, 26 июня 2024, ПАИ

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, пишет calend.ru.

Уже более ста лет ведётся борьба с распространением наркотиков. Ежегодно в этот день выбирают определённую тему, которой посвящают мероприятия. Во многих странах проводят просветительские акции, чтобы рассказать людям, особенно молодёжи, о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. Также эти мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни. Их цель – напомнить человечеству о том, насколько страшна наркомания.

В России региональные Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков организуют конференции и круглые столы, посвящённые проблеме наркомании. В них также участвуют наркологи, представители общественности и власти.

Под девизом «Нет наркотикам!» молодёжные и общественные организации проводят спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.