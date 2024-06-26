Более 20 студентов ПсковГУ освоили профессию младшей медсестры благодаря гранту РСО

10:17, 26 июня 2024, ПАИ

Обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» закончилось в Псковском государственном университете. Новую профессию получили 22 студента медицинского факультета ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В течение двух месяцев молодые медики учились оказывать первую медицинскую помощь, ухаживать за больными, а также отработали полученные навыки на базе медицинского центра ПсковГУ на симуляторах.

После этого они сдали квалификационный экзамен, который включал в себя элементы объективного структурированного клинического экзамена. Обучающиеся демонстрировали навыки на трёх станциях: уход за больными, определение показателей функционирования кардиореспираторной системы и оказание первой помощи.

Все бойцы отряда «Филин» получили свидетельства о профессии и теперь полноправно занимают рабочие места в лечебно-профилактических учреждениях города и области.

Отметим, что бойцы Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов уже третий год подряд проходят обучение на кафедре клинической медицины по освоению самых необходимых компетенций и навыков работы младшего медицинского персонала.

Напомним, профессиональное обучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе вуза в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводили молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и Министерство науки и высшего образования России.