Великолукский студент завоевал бронзу веломногодневки «Пять колец Москвы»

10:49, 26 июня 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Савва Новиков стал бронзовым призёром второго группового этапа международной веломногодневки «Пять колец Москвы» 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

Велогонщики преодолели чуть больше 122 километров по олимпийской трассе в Крылатском.

Первым на соревнованиях стал представитель Орловской области Илья Щегольков, а второе место досталось петербуржцу Льву Гонову. Третьим к финишу пришёл Савва Новиков, показавший результат 2 часа 55 минут и 32 секунды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».