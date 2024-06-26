Великолукский студент завоевал бронзу веломногодневки «Пять колец Москвы»
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Савва Новиков стал бронзовым призёром второго группового этапа международной веломногодневки «Пять колец Москвы» 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
Велогонщики преодолели чуть больше 122 километров по олимпийской трассе в Крылатском.
Первым на соревнованиях стал представитель Орловской области Илья Щегольков, а второе место досталось петербуржцу Льву Гонову. Третьим к финишу пришёл Савва Новиков, показавший результат 2 часа 55 минут и 32 секунды.
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