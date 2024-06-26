Центр обеспечения деятельности мировых судей предложили создать в Псковской области
Вопрос о создании государственного казённого учреждения Псковской области «Центр обеспечения деятельности мировых судей» предстоит рассмотреть депутатскому корпусу – проект постановления Собрания о даче согласия на создание этого учреждения внёс в законодательный орган губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.
На сегодняшний день организационным обеспечением деятельности мировых судей занимается комитет юстиции Псковской области, общие задачи включают мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и информационного характера. При этом на комитет также возложены полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и нормативных правовых актов исполнительных органов области, государственного архивного дела, бесплатной юридической помощи и другие.
Создание казённого учреждения, по мнению авторов законодательной инициативы, позволит повысить уровень качества организационного обеспечения деятельности мировых судей. Предполагается, что финансирование новой структуры будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. В случае начала работы новой организации с сентября этого года затраты на четыре месяца, включающие расходы на оплату труда, ремонт помещения, закупку мебели и оборудования, составят порядка 17 млн рублей. Годовой объём средств, необходимый для содержания учреждения в 2025 году, оценивается в 93,2 млн рублей.
Решение о сроках рассмотрения на сессии проекта постановления Псковского областного Собрания депутатов «О даче согласия на создание государственного казённого учреждения Псковской области «Центр обеспечения деятельности мировых судей» примет Совет Собрания.
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