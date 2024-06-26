Студент из Великих Лук выиграл первенство России по велоспорту

11:38, 26 июня 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев выиграл золото на первенстве России по велосипедному спорту на треке среди юниоров 19-22 лет. Старт прошёл в Туле 23 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Первым с результатом 10,13 секунды стал Никита Кирильцев, второе место занял представитель Тульской области Игорь Гирилович, а замкнул тройку лидеров петербуржец Лаврентий Алексеев.

Отметим, что длина трека составляет 333 метра, участники выполнили два круга.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».