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Студент из Великих Лук выиграл первенство России по велоспорту

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев выиграл золото на первенстве России по велосипедному спорту на треке среди юниоров 19-22 лет. Старт прошёл в Туле 23 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Студент из Великих Лук выиграл первенство России по велоспорту. Фото: Федерация велосипедного спорта России

Первым с результатом 10,13 секунды стал Никита Кирильцев, второе место занял представитель Тульской области Игорь Гирилович, а замкнул тройку лидеров петербуржец Лаврентий Алексеев.

Отметим, что длина трека составляет 333 метра, участники выполнили два круга.

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