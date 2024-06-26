Спортивные турниры в честь Дня молодёжи пройдут в Пскове

11:16, 26 июня 2024, ПАИ

Спортивные турниры по гигантболу и волейболу, приуроченные ко Дню молодёжи, пройдут на центральном пляже Пскова 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Соревнования для молодёжи и молодых семей организуют активисты Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента Максим Ермолин заявил, что у организаторов уже есть опыт проведения турниров по гигантболу. «Эта игра находит эмоциональный отклик у всех участников команд», – сказал он.

Соревнования начнутся в 10:00. Сначала молодые семьи проведут состязания по волейболу, а затем все остальные команды, состоящие из четырёх игроков и запасного, смогут принять участие в игре в гигантбол.

Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке. Отметим, что команды не смогут участвовать в турнирах без предварительной записи.

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