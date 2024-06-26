Чемпионат Псковской области по велоспорту на маунтинбайках пройдёт 29 июня

11:49, 26 июня 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по велосипедному спорту «Маунтинбайк кросс-кантри марафон» пройдёт в парке отдыха «Мальская долина» в Печорском районе 29 июня, сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в личном зачёте в четырёх возрастных группах. Все участники преодолеют единый маршрут 33 километра.

Победителей и призёров в личном зачёте в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами. Победителям дополнительно вручат кубки.

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