Чемпионат Псковской области по велоспорту на маунтинбайках пройдёт 29 июня
Чемпионат Псковской области по велосипедному спорту «Маунтинбайк кросс-кантри марафон» пройдёт в парке отдыха «Мальская долина» в Печорском районе 29 июня, сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут в личном зачёте в четырёх возрастных группах. Все участники преодолеют единый маршрут 33 километра.
Победителей и призёров в личном зачёте в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами. Победителям дополнительно вручат кубки.
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