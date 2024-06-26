Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на всероссийских соревнованиях 29 июня

11:41, 26 июня 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на седьмом этапе серии «Королева спорта» – всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России Евгения Синяева. Старты пройдут в Брянске на стадионе «Десна» 29 июня, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Старт соревнований по прыжкам в высоту среди женщин начнётся в 15:00.

Противостоять псковской спортсменке будет лидер нынешнего легкоатлетического сезона по прыжкам в высоту петербурженка Мария Кочанова, которая одержала победу на всех прошедших летних стартах, в том числе и на играх БРИКС.

Начиная с командного чемпионата России по лёгкой атлетике, который прошёл 22 мая, Наталья Спиридонова ещё ни разу не выиграла у Марии Кочановой.

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