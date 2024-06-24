Более 19 тысяч яблонь высадили в Пушкинских Горах за неделю

16:34, 24 июня 2024, ПАИ

19,1 тысячи саженцев яблонь высадили сотрудники сидродельни «Заповедник» за неделю в рамках проекта «Агростартап», сообщил основатель предприятия Александр Казаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

«Мы вышли в поле всем нашим коллективом, оглядели эти 24 гектара, это где-то 50 футбольных полей примерно. За семь дней при помощи Ивана Мельника [известный себежский фермер. – ПАИ], спасибо ему огромное, мы это сделали. <...> В общем, глаза боятся, а руки делают. Мы справились, мы высадили этот сад. Слава богу, он прижился, всё хорошо. Очень ждали дождей, в мае их было мало, уже к концу месяца, честно говоря, я по утрам просыпался с мыслями о дожде. И вот в конце мая они наконец-то пошли. Все зазеленело, начало расти», – сообщил гость радиоэфира.

Чтобы довести сад до этапа активного плодоношения, нужно потратить около 1 млн рублей на гектар, отметил Александр Казаков.

«С точки зрения бизнеса посадка собственного сада это не про возврат инвестиций. Гораздо выгоднее принимать яблоки у населения, что делаем сейчас. Но мы понимаем, что, во-первых, есть риски, связанные с погодой: всё-таки за своим садом проще смотреть, проще контролировать плодоношение, в том числе правильной обрезкой, чтобы каждый год яблоки были, грубо говоря. Ну и, конечно, сортовой состав. Нам очень интересно попробовать делать сидр из моносорта, из какого-то одного вида яблок, что не всегда при приёмке возможно организовать. Свой сад – это возможность делать более качественный, более интересный, более разнообразный сидр. То есть это вложение в развитие бренда, в будущее. Это не про то, чтобы сделать сидр прибыльным и более дешёвым», – подчеркнул предприниматель.

Благодаря проекту в Пушкинских Горах также появятся дополнительные рабочие места, отметил гость радиоэфира.

Отметим, в 2024 году в Псковской области на грантовую поддержку победителей «Агростартапа» выделено около 40 миллионов рублей. Для животноводов предусмотрены выплаты до восьми миллионов рублей, для растениеводов – до шести миллионов рублей. Комиссия рассмотрела 28 заявок сельхозпроизводителей из 12 районов области. 11 проектов признаны победителями.