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Особенности пушкиногорского сидра обсудили в программе «Бизнес-ланч». Главное

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

Александр Казаков. Фото Валерии Лагуткиной

Главное:

  • сидр – один из наиболее быстрорастущих сегментов среди слабоалкогольных напитков в России. «Мы стараемся прирастать на 50 % ежегодно»;
  • «сидровая яблоня должна страдать», то есть расти в тяжёлых условиях, тогда получается вкусный сок и сидр;
  • в сидре активно используются плоды с диких яблонь, растущих зачастую на опушках лесов. Собирать яблоки в Пушкинских Горах предпринимателям помогают местные цыгане;
  • у всех производителей сидра свой продукт со своими особенностями;
  • сидр «Абанамат» – отсылка к творчеству Сергея Донатовича. В повести «Наши» так ругался дедушка Сергея Довлатова;
  • все напитки сидродельни, помимо «Абанамата», сделаны на диких дрожжах;
  • если что-то с напитком пошло не так, это можно понять уже на этапе брожения, по запаху. Довольно часто продукт исправить не удаётся;
  • жмых после отжима сока предприниматели бесплатно отдают фермерам, но при этом надеются в будущем стать безотходным производством и начать делать из жмыха мармелад, добавки к корму для животных и тому подобное;
  • 19,1 тысячи саженцев яблонь высадили сотрудники сидродельни «Заповедник» за неделю в рамках проекта «Агростартап»;
  • тапрум планируют запустить при сидродельне «Заповедник» в 2024 году;
  • в Псковской области намерены увеличить объёмы производства сидра.

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