Особенности пушкиногорского сидра обсудили в программе «Бизнес-ланч». Главное
Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.
Главное:
- сидр – один из наиболее быстрорастущих сегментов среди слабоалкогольных напитков в России. «Мы стараемся прирастать на 50 % ежегодно»;
- «сидровая яблоня должна страдать», то есть расти в тяжёлых условиях, тогда получается вкусный сок и сидр;
- в сидре активно используются плоды с диких яблонь, растущих зачастую на опушках лесов. Собирать яблоки в Пушкинских Горах предпринимателям помогают местные цыгане;
- у всех производителей сидра свой продукт со своими особенностями;
- сидр «Абанамат» – отсылка к творчеству Сергея Донатовича. В повести «Наши» так ругался дедушка Сергея Довлатова;
- все напитки сидродельни, помимо «Абанамата», сделаны на диких дрожжах;
- если что-то с напитком пошло не так, это можно понять уже на этапе брожения, по запаху. Довольно часто продукт исправить не удаётся;
- жмых после отжима сока предприниматели бесплатно отдают фермерам, но при этом надеются в будущем стать безотходным производством и начать делать из жмыха мармелад, добавки к корму для животных и тому подобное;
- 19,1 тысячи саженцев яблонь высадили сотрудники сидродельни «Заповедник» за неделю в рамках проекта «Агростартап»;
- тапрум планируют запустить при сидродельне «Заповедник» в 2024 году;
- в Псковской области намерены увеличить объёмы производства сидра.
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