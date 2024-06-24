Особенности пушкиногорского сидра обсудили в программе «Бизнес-ланч». Главное

18:04, 24 июня 2024, ПАИ

Основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

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