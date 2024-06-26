Спортсмены Псковской области завоевали награды всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

12:25, 26 июня 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Камни Карельского перешейка» и «Мемориал Михаила Святкина». Старты прошли в Ленинградской области с 17 по 23 июня, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»











Всего в соревнованиях принимали участие 4,5 тысячи спортсменов. Псковскую область представили более 20 ориентировщиков из Пскова, Великих Лук и Гдова.

Николай Иванов стал вторым среди мужчин на короткой дистанции. Анастасия Дементьева завоевала серебро в точном ориентировании. Екатерина Никитина стала бронзовым призёром.

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