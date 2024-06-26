Зрители Псковского драмтеатра в последний раз увидят спектакль «Отелло»

12:30, 26 июня 2024, ПАИ

Спектакль «Отелло» в последний раз представят в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 26 июня. Всего за шесть лет его смогли посмотреть 15 тысяч зрителей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Режиссёр спектакля, ученик Сергея Женовача Даниил Безносов в 2018 году впервые с 1965 года обратился к трагедии Шекспира. Его идеей стала независимость сюжета от времени и пространства, ведь «подобное могло случиться в любой стране и в любое время». Уже 400 лет история приковывает внимание зрителей», – рассказали в театре.

Костюмы к спектаклю, а также сценографию создала Настя Васильева, световое оформление – Стас Свистунович, а музыку – Денис Кугай. Текст произведения звучит в переводе Осии Сороки.

В среду, 26 июня, главные роли принадлежат Максиму Митяшину (Отелло), Наталье Петровой (Дездемона), Денису Кугаю (Яго). Помимо этого, в спектакле задействованы артисты Сергей Попков, Анатолий Кузьмин, Ангелина Курганская, Максим Плеханов и другие.

В 2019 году спектакль принял участие в Международной театральной олимпиаде. Его играли на гастролях в Новороссийске, Великом Новгороде и Астрахани.

После последнего показа спектакль снимут с репертуара.