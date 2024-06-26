ФК «Псков» пропустил мяч на 11-й секунде встречи с «Тосно»
Футбольный клуб «Псков» пропустил гол на 11-й секунде встречи с петербургским «Тосно», которая проходит в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Западного федерального округа среди мужских команд, сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
После стартового свистка петербуржцы сделали три передачи и вывели на ударную позицию Дениса Яковлева, который ударил точно в дальний угол ворот.
В первом матче четвертьфинальной серии псковичи проиграли дома со счётом 0:1.
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