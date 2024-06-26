Водителя выбросило из опрокинувшегося автомобиля в Псковском районе

14:42, 26 июня 2024, ПАИ

22-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen, допустила съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. После этого женщина вылетела из автомобиля. ДТП произошло недалеко от деревни Похвальщина в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

Бригада медицины катастроф оказывает помощь пострадавшей на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.