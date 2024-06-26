Водителя выбросило из опрокинувшегося автомобиля в Псковском районе
22-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Volkswagen, допустила съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. После этого женщина вылетела из автомобиля. ДТП произошло недалеко от деревни Похвальщина в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Бригада медицины катастроф оказывает помощь пострадавшей на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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