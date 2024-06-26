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Общество

Признаки бешенства у домашних животных перечислил эксперт

По каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного, объяснил заместитель начальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного, объяснил Дмитрий Ширяев. Фото: ПАИ

В среднем за животным нужно наблюдать в течение 10-14 дней, отметил он. «Если мы видим, что ваш Барсик, которого вы вчера знали, сегодня уже не такой, то на это нужно обратить внимание», – сказал Дмитрий Ширяев.

Животное может стать не только агрессивным, но и угнетённым, отметил он. «Конечно, животное может стать агрессивным. Это поведение мы никуда не отметаем. Но девиантным считается поведение, которое отличается от нормального и привычного вам. Если мы видим, что животное вчера ластилось, было добрым, давало себя гладить, а сегодня оно забивается в угол, прячется от света, шипит, неадекватно реагирует, то на это надо обратить внимание», – сказал Дмитрий Ширяев.

Если хозяин заметил подобное поведение, то необходимо обязательно обратиться к ветеринару, отметил он. Это не обязательно может быть признаками бешенства, но в данном случае всё равно необходимо проверить животное у специалиста, уточнил Дмитрий Ширяев.

«Обязательно обращайтесь к ветеринарному врачу, потому что лучше предупредить и купировать [болезнь. – ПАИ], чем довести до такой степени, когда угнетённое состояние животного перерастёт в агрессивное», – сказал гость студии.

Кроме того, важно обращать внимание и на диких животных, с которыми сталкиваются псковичи. «У нас статистика говорит о том, что бешенство регистрируется как среди домашних животных, которые у вас под боком, так и среди диких. Соответственно, столкнувшись, допустим, с дикой лисой, важно обратить внимание на её поведение и желательно не подходить к ней», – заключил он.

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