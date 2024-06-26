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Общество

Около 800 псковских предприятий и организаций используют «Личный кабинет промышленного потребителя газа»

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» из числа юридических лиц разработан «Личный кабинет промышленного потребителя». «Личный кабинет» позволяет юридическим лицам сверять взаиморасчёты, анализировать газопотребление, также в сервисе доступны документы по поставке газа и используемому оборудованию, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

В настоящее время «Личный кабинет» используют около 800 компаний, что составляет 81 % от общего количества абонентов среди юридических лиц.

«Личный кабинет значительно упрощает взаимодействие нашей компании с потребителями газа и повышает качество обслуживания абонентов. Вся необходимая информация доступна в сервисе, что позволяет юридическим лицам экономить своё время», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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