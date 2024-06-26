Около 800 псковских предприятий и организаций используют «Личный кабинет промышленного потребителя газа»

14:59, 26 июня 2024, ПАИ

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» из числа юридических лиц разработан «Личный кабинет промышленного потребителя». «Личный кабинет» позволяет юридическим лицам сверять взаиморасчёты, анализировать газопотребление, также в сервисе доступны документы по поставке газа и используемому оборудованию, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В настоящее время «Личный кабинет» используют около 800 компаний, что составляет 81 % от общего количества абонентов среди юридических лиц.

«Личный кабинет значительно упрощает взаимодействие нашей компании с потребителями газа и повышает качество обслуживания абонентов. Вся необходимая информация доступна в сервисе, что позволяет юридическим лицам экономить своё время», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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