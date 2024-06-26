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Культура

Выставка книг – «современниц» рода Поганкиных открылась в Пскове

В Поганкиных палатах перед «Кабинетом купца Поганкина» открылась выставка «Западноевропейские издания XVII в. – «современники» рода Поганкиных, в которых упоминается город Псков». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фото пресс-службы Псковского музея

На выставке представлены шесть изданий западноевропейских авторов XVII столетия, которые в свои сочинения включили сведения о Московии и Пскове. Это голландские, швейцарские и немецкие издания XVII в. на латинском языке. Они являются «современниками» псковского купеческого рода Поганкиных. Самое раннее издание датируется 1630 годом, последнее – 1698 годом.

Материалы о Московии и Пскове вошли в «Универсальный лексикон», составленный преподавателем Базельского университета Иоанном Якобом Хофманном (1635-1706). Это роскошные фолианты в пергаментных переплетах с тиснеными розетками в центре.

Изданная в Лейдене в 1630 году профессором Лейденского университета Боксхорном (1602-1653) книга «Республика Московия и ее города» – сборник сочинений разных авторов об историческом, политическом устройстве Московии, ее традициях и обрядах. Она небольшого размера, ее удобно положить в карман, в сумку, сундучок, легко перевозить с одного места на другое.

На выставке представлены два издания «Всеобщей истории» немецкого историка Иоанна Клювера (1593-1633). Одно отпечатано в Лейдене в 1641 году в известном издательстве Эльзевиров, другое – во Вроцлаве в 1662 году.

Краткие сведения о Пскове можно найти и в «Географии» известного немецкого ученого, географа Филиппа Клювера (1580-1623). Книга издана в Вольфенбюттеле в 1686 году, в ней упоминается княжество Псковское, столицей которой является Псков на реке Пскове, недалеко от озера. Его обычно называют Чудским.

Издания с гравированными фронтисписами, с титульными листами, в пергаментных переплетах из фондов Псковского музея-заповедника дают представление о художественном оформлении западноевропейских книг XVII в.

Приглашаем вас посетить Поганкины палаты и увидеть своими глазами печатные издания времен знаменитого купца.

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