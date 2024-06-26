«Псков» выбыл из борьбы за Кубок СЗФО по футболу

15:44, 26 июня 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» уступил в ответном матче четвертьфинала Кубка Северо-Западного федерального округа петербургскому «Тосно» со счётом 3:4 и выбыл из борьбы за титул, сообщает корреспондент ПАИ.

В первом матче псковичи уступили на своём поле со счётом 0:1. В итоге по сумме двух встреч счёт стал 3:5 в пользу «Тосно». Дублем за «Псков» отличился Сергей Молчанов, а также гол забил Артём Савельев.

«Псков» продолжает участвовать в чемпионате СЗФО по футболу, где он сейчас занимает четвёртое место. Ближайшая игра псковской команды состоится 3 июля на стадионе «Машиностроитель» против «Химика» из Коряжмы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».