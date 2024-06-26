В Бельгии выставку из «Михайловского» посетили уже более пяти тысяч человек

15:43, 26 июня 2024, ПАИ

Выставку «Пушкинские персонажи в графике Николая Предеина» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Бельгии посетили уже более пяти тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике со ссылкой на специалистов Русского дома в Брюсселе, где эта выставка была развёрнута в дни пушкинского юбилея.

Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Пушкина и 220-летию со дня рождения его младшего современника М. И. Глинки. В неё вошли выразительные чёрно-белые иллюстрации к поэтическим, прозаическим и драматическим произведениям Пушкина, среди которых «Медный всадник», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», многое другое. Как свидетельствует сам художник, «…образы появлялись на бумаге достаточно стихийно, как будто я их окликал – они отзывались, проступая на белой бумаге линиями, штрихами, наплывами, кляксами…».

«Эта выставка погружает в мир пушкинского слова, знакомит с его героями, побуждает открыть и прочесть книги, навсегда вошедшие в основу библиотечных собраний практически всех стран мира», – особо отметили в Русском доме в Брюсселе.

Помимо этого, сотрудники представительства Россотрудничества в Бельгии на специальных электронных панелях разместили фотографии с видами Государственного музея-заповедника «Михайловское», с интерьерами домов-музеев в мемориальных усадьбах.

Особыми гостями юбилейной выставки стали прямые потомки русского гения – Александр и Мария Пушкины, проживающие в столице королевства, уточнили в «Михайловском». На память об этом посещении Русского дома чете подарили копии работ Николая Предеина из фондов Пушкинского заповедника.

Планируется, что выставка «Пушкинские персонажи в графике Николая Предеина» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и авторского собрания будет открыта в Бельгии до конца лета.