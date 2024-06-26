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Общество

Профессию вожатого получили 70 бойцов студотрядов ПсковГУ

Обучение по программе «Вожатый» завершилось в Псковском государственном университете. Новую профессию получили 70 студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В течение двух месяцев ребята постигали основы вожатского мастерства, посещали интерактивные лекции и семинары и учились в ходе практического выезда организовывать работу с временным детским коллективом в условиях, приближённых к жизни в лагере.

Студенты сдали квалификационный экзамен, который включал в себя не только демонстрацию знаний в ходе ответа на теоретический вопрос, но и решение кейсовых ситуаций и защиту вожатского портфолио.

Все бойцы студенческих отрядов получили свидетельства о приобретённой профессии, а некоторые уже отправились работать вожатыми в детские лагеря.

Напомним, профессиональное обучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе вуза в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводили молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и Министерство науки и высшего образования России.

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