Профессию вожатого получили 70 бойцов студотрядов ПсковГУ

16:14, 26 июня 2024, ПАИ

Обучение по программе «Вожатый» завершилось в Псковском государственном университете. Новую профессию получили 70 студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В течение двух месяцев ребята постигали основы вожатского мастерства, посещали интерактивные лекции и семинары и учились в ходе практического выезда организовывать работу с временным детским коллективом в условиях, приближённых к жизни в лагере.

Студенты сдали квалификационный экзамен, который включал в себя не только демонстрацию знаний в ходе ответа на теоретический вопрос, но и решение кейсовых ситуаций и защиту вожатского портфолио.

Все бойцы студенческих отрядов получили свидетельства о приобретённой профессии, а некоторые уже отправились работать вожатыми в детские лагеря.

Напомним, профессиональное обучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе вуза в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводили молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и Министерство науки и высшего образования России.