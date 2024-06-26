Дублёры Крестовского шоссе асфальтируют в Пскове

16:17, 26 июня 2024, ПАИ

Дублёры Крестовского шоссе асфальтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части дороги и дублёрах. Работать планируют в ночь, чтобы не мешать трафику, уточнил глава города.

На сегодня полностью заменён бортовой камень, сделаны тротуары, технологические проходы и зелёная зона. «Крестовское шоссе – объект 2025 года, но все работы будут завершены в этом году», – заключил Борис Елкин.