Дублёры Крестовского шоссе асфальтируют в Пскове
Дублёры Крестовского шоссе асфальтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части дороги и дублёрах. Работать планируют в ночь, чтобы не мешать трафику, уточнил глава города.
На сегодня полностью заменён бортовой камень, сделаны тротуары, технологические проходы и зелёная зона. «Крестовское шоссе – объект 2025 года, но все работы будут завершены в этом году», – заключил Борис Елкин.
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