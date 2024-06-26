Псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей

16:44, 26 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит встречу со своими общественными помощниками сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Для всех вас эта работа является дополнительной общественной нагрузкой. Важно, чтобы вы доносили до людей, чем занимается губернатор, исполнительная власть, и нам давали возможность получать обратную связь с мест. Знаю, что вы много всего полезного делаете на местах. Давайте поговорим, какие форматы работы мы можем дополнительно внедрить, чем вы занимаетесь на местах», – сказал в начале встречи губернатор.

Один из главных вопросов, которые задавали общественные помощники, был посвящён поддержке участников СВО и членов их семей.

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова поблагодарила Михаила Ведерникова за помощь в отношении тяжелораненого бойца СВО – губернатор посодействовал в установке пандуса. Она также рассказала о патриотических встречах с детьми, о том, как дети рады, что могут принять участие в изготовлении сетей и так спасти чью-то жизнь.

Говоря о героях Псковской области, которые защищают страну на СВО, Михаил Ведерников напомнил, что в честь них планируют снять целый цикл короткометражных фильмов, которые покажут во всех школах в рамках уроков мужества. Первая такая картина посвящена Герою Российской Федерации Александру Досягаеву и будет показана на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.

В свою очередь Марина Фёдорова пожаловалась, что в Новоржевском районе долго оформляют федеральную выплату семьям погибших бойцов СВО. Так, один из военнослужащих погиб в сентябре, а положенных выплат нет до сих пор, посетовала она.

«Надо понять, это в военкомате [военный комиссариат Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов. – ПАИ] такой бардак с оформлением документов... Тогда это вопрос нескольких кадровых решений. Я дам поручение проверить», – отметил Михаил Ведерников.