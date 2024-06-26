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Общество

Псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит встречу со своими общественными помощниками сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Для всех вас эта работа является дополнительной общественной нагрузкой. Важно, чтобы вы доносили до людей, чем занимается губернатор, исполнительная власть, и нам давали возможность получать обратную связь с мест. Знаю, что вы много всего полезного делаете на местах. Давайте поговорим, какие форматы работы мы можем дополнительно внедрить, чем вы занимаетесь на местах», – сказал в начале встречи губернатор.

Один из главных вопросов, которые задавали общественные помощники, был посвящён поддержке участников СВО и членов их семей.

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова поблагодарила Михаила Ведерникова за помощь в отношении тяжелораненого бойца СВО – губернатор посодействовал в установке пандуса. Она также рассказала о патриотических встречах с детьми, о том, как дети рады, что могут принять участие в изготовлении сетей и так спасти чью-то жизнь.

Говоря о героях Псковской области, которые защищают страну на СВО, Михаил Ведерников напомнил, что в честь них планируют снять целый цикл короткометражных фильмов, которые покажут во всех школах в рамках уроков мужества. Первая такая картина посвящена Герою Российской Федерации Александру Досягаеву и будет показана на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.

В свою очередь Марина Фёдорова пожаловалась, что в Новоржевском районе долго оформляют федеральную выплату семьям погибших бойцов СВО. Так, один из военнослужащих погиб в сентябре, а положенных выплат нет до сих пор, посетовала она.

«Надо понять, это в военкомате [военный комиссариат Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов. – ПАИ] такой бардак с оформлением документов... Тогда это вопрос нескольких кадровых решений. Я дам поручение проверить», – отметил Михаил Ведерников.

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