Псковские команды сыграют на чемпионате СЗФО по пляжному регби

17:01, 26 июня 2024, ПАИ

Псковские мужская и женская команды сыграют на чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по пляжному регби, который пройдёт в Великом Новгороде 6 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент Федерации регби Псковской области Мария Тихоненко.

«Окончательного расписания по участникам ещё нет, так как идёт сбор заявок. Мы ежегодно ездим на данные соревнования», – отметила Мария Тихоненко.

Из регбийных клубов СЗФО в соревнованиях обычно принимают участие команды из Архангельска, Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Также псковская команда будет совмещённой с новгородскими регбистами, уточнила собеседник ПАИ.

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