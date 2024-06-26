За помощь в преодолении бюрократических барьеров поблагодарил депутата Алексея Севастьянова владелец автомастерской

17:17, 26 июня 2024, ПАИ

С работой небольшой автомастерской на улице 1-й Посёлочной в Пскове ознакомил депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова предприниматель Араик Григорян. Знакомство депутата и представителя малого бизнеса состоялось год назад, когда пскович, почти потерявший надежду получить земельный участок под автомастерскую, обратился на приёме за помощью в преодолении административных барьеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Араик Григорян приехал в Псков с семьёй в 2011 году, спустя несколько лет вместе с отцом и братом решил открыть автомастерскую, на развитие семейного бизнеса родственники взяли в кредит 6 млн рублей, но воплотить идею в реальность оказалось непросто – соседей не устроило соседство с авторазборкой, а получение отдельного земельного участка под мастерскую тормозили бюрократические проволочки.

«Я понимаю, что соседям мы мешали. Но просто взять и закрыть бизнес мы тоже не могли – у нас уже были вложены кредитные деньги. Два года пытались решить вопрос с земельным участком: приходишь документ получать, а тебе говорят, чтобы приходил завтра, послезавтра, и так два года меня «крутили». Только после вмешательства Алексея Севастьянова ситуация изменилась, а процесс ускорился», – рассказал свою историю владелец малого бизнеса.

Земельный участок Араик Григорян приобрёл, выиграв аукцион. Сейчас как самозанятый развивает семейный бизнес: помимо площадки для разборки автомобилей построено помещение автосервиса, подана заявка на подключение участка к газу – это позволит работать и в зимнее время.

«Малому бизнесу нужно просто чуть-чуть помочь, руку протянуть, избавить от ненужных проблем, дать возможность работать», – прокомментировал историю Алексей Севастьянов. По словам депутата, вся необходимая законодательная база для развития малого бизнеса существует, но зачастую административные процедуры слишком затягиваются.

«Надо отдать вам должное – веру не теряли и терпения хватило, – отметил настойчивость заявителя Алексей Севастьянов. – Это присуще многим представителям малого бизнеса – не опускать руки. Этот пример показывает, что можно добиваться и развивать своё дело».

В завершение Араик Григорян показал гостю сад, заложенный на месте прежней авторазборки, и отдельную гордость – привезённое из Армении тутовое дерево.

«Говорили, что не приживётся в местном климате, но нам и про автомастерскую сказали, не получится, а оказалось, всё можно», – поделился Араик Григорян и поблагодарил Алексея Севастьянова за поддержку и готовность содействовать развитию малого бизнеса.