Выездная диспансеризация пройдёт в Корытово 29 июня
Выездную диспансеризацию смогут пройти совершеннолетние псковичи 29 июня. Мобильный медкомплекс будет работать на конечной остановке «Пристань» в микрорайоне Корытово с 10:00 до 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.
Пациенту нужно будет заполнить анкету, ему замерят рост, вес, насыщение крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление, сделают ЭКГ, флюорографию, заберут биохимический анализ крови на глюкозу и холестерин. По результатам обследования специалисты выявят факторы риска и при необходимости отправят пациента в поликлинику для дальнейшего обследования.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. За один-два часа до сдачи крови нельзя курить, пить можно только негазированную воду.
Справки по телефону 29-90-28.
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