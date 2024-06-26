Выездная диспансеризация пройдёт в Корытово 29 июня

17:31, 26 июня 2024, ПАИ

Выездную диспансеризацию смогут пройти совершеннолетние псковичи 29 июня. Мобильный медкомплекс будет работать на конечной остановке «Пристань» в микрорайоне Корытово с 10:00 до 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Пациенту нужно будет заполнить анкету, ему замерят рост, вес, насыщение крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление, сделают ЭКГ, флюорографию, заберут биохимический анализ крови на глюкозу и холестерин. По результатам обследования специалисты выявят факторы риска и при необходимости отправят пациента в поликлинику для дальнейшего обследования.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. За один-два часа до сдачи крови нельзя курить, пить можно только негазированную воду.

Справки по телефону 29-90-28.