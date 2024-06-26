В Пскове на два дня перекроют дорогу на улице Розы Люксембург и выезды с прилегающих дворов

18:36, 26 июня 2024, ПАИ

Дорогу на улице Розы Люксембург перекроют в Пскове на два дня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют 27 и 28 июня для проведения работ по укладке верхнего слоя асфальта. Все выезды с прилегающих дворов на эту улицу также будут перекрыты. Проехать во дворы можно будет с улиц Максима Горького и Красноармейской.

Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.