Джем-проект Moonshiner & Friends из Санкт-Петербурга выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове
Джем-проект Moonshiner & Friends из Санкт-Петербурга выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На сцене звучали банджо, альт- и сопрано-саксофоны. Коллектив исполнил олдскульные композиции американского джаза с уклоном в блюз и фолк, отметили организаторы.
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