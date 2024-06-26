Джем-проект Moonshiner & Friends из Санкт-Петербурга выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

21:31, 26 июня 2024, ПАИ

Джем-проект Moonshiner & Friends из Санкт-Петербурга выступил на эногастрономической ярмарке «Виноград». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене звучали банджо, альт- и сопрано-саксофоны. Коллектив исполнил олдскульные композиции американского джаза с уклоном в блюз и фолк, отметили организаторы.