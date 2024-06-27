Дмитрий Алемасов: В России формируется класс винных покупателей, предпочитающих локальную продукцию

12:31, 27 июня 2024, ПАИ

Интерес людей к российским винам повышается благодаря таким мероприятиям, как эногастрономическая ярмарка «Виноград», заявил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Российское виноделие набирает обороты, и локальные вина в структуре потребления продолжают свой стабильный рост. Сейчас они составляют около 50 % от объёмов потребления вин в ретейле, однако задача, чтобы на российском рынке отечественного вина было не менее 70 %», – отметил он.

За счёт таких мероприятий, как эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове, люди начинают изучать российскую продукцию, понимать и влюбляться в отечественные вина. «В России формируется класс винных покупателей, открывающих для себя именно локальную продукцию», – подчеркнул спикер.

Он также сообщил о том, что количество людей на винной площадке «Россельхозбанка» на ПМЭФ постоянно растёт, в этом году их было в два раза больше, чем в прошлом.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия бесплатные. Полную программу «Винограда» смотрите здесь.

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