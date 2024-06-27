Реставрацию куполов завершили в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре

08:21, 27 июня 2024, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, расположенном в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

На данном этапе уже завершена реставрация куполов. Кроме того, специалисты уже заменили металл остова, на котором установлены кресты. Также выполнена обшивка главок.

«Покрытие из меди покрыто специальным составом, проведено патинирование. Искусственное состаривание выполняется с целью придания историчности обновленным элементам памятника архитектуры», – рассказали в АНО.

Помимо прочего, продолжается ремонт фасадов и кровли, проводятся гидроизоляционные работы. Эти мероприятия помогут уменьшить риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен Иоанно-Богословского собора, отметили специалисты.

Работы начались в августе 2023 года.

Добавим, что монастырь был основан в 1455 году.