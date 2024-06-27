Новый этап работ по догазификации домов начался в Куньинском районе

09:00, 27 июня 2024, ПАИ

Новый этап работ по догазификации индивидуальных жилых домов начался в Куньинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

В рамках реализации очередного этапа предстоит строительство газопроводов до границ земельных участков собственников и внутри границ с вводом в дом.

В настоящее время заключено и оплачено частично или полностью 39 комплексных договоров.

Работы по всем этим договорам подрядчик планирует выполнить за летний период, заверил Олег Лебедев.