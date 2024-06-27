Новый этап работ по догазификации домов начался в Куньинском районе
Новый этап работ по догазификации индивидуальных жилых домов начался в Куньинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
В рамках реализации очередного этапа предстоит строительство газопроводов до границ земельных участков собственников и внутри границ с вводом в дом.
В настоящее время заключено и оплачено частично или полностью 39 комплексных договоров.
Работы по всем этим договорам подрядчик планирует выполнить за летний период, заверил Олег Лебедев.
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