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Общество

30-градусная жара наступит на Северо-Западе России

Перестройка погодных процессов началась в европейской части России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

30-градусная жара наступит на Северо-Западе России. Фото: ПАИ

«Грозовые фронты, неделями терзавшие Русскую равнину, выдыхаются, и уже сегодня зона ненастья, связанная с ними, уйдет на восток – в Уральский регион и Западную Сибирь. Сильных осадков больше не ожидается – свыше 10 мм за сутки может выпасть разве что на Ямале, в Югре и на Южном Урале», – отмечают синоптики.

А в европейской части страны, в свою очередь, начнётся интенсивное потепление. «В нашу страну хлынут очень тёплые воздушные массы из Южной Европы, и в течение дня во власти 30-градусной жары окажется весь запад и северо-запад России», – рассказывают специалисты.

В последующие дни это тепло станет распространяться по Русской равнине, постепенно вытесняя прохладные воздушные массы в азиатскую часть страны. И это тот редкий случай, когда повышение температурных показателей приведет не к усилению грозовой активности, а наоборот, отмечают в «Фобосе».

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