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Общество

Новую детскую площадку открыли в Великолукском районе

Детскую игровую площадку построили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в деревне Шелково Великолукского района. Открытие площадки прошло в День села, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Детскую площадку открыли в рамках ФКГС в Великолукском районе. Фото здесь и далее из Telegram-канала Алексея Кузьмина

Площадка была оборудована благодаря прошлогодней победе этого проекта в голосовании по отбору общественных территорий.

«Ещё раз от всего сердца благодарю всех, кто голосовал за проект детской площадки в народном голосовании, ведь именно общими усилиями нам удалось реализовать этот проект», – подчеркнул глава Великолукского района.

Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

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