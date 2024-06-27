Новую детскую площадку открыли в Великолукском районе

10:06, 27 июня 2024, ПАИ

Детскую игровую площадку построили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в деревне Шелково Великолукского района. Открытие площадки прошло в День села, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Площадка была оборудована благодаря прошлогодней победе этого проекта в голосовании по отбору общественных территорий.

«Ещё раз от всего сердца благодарю всех, кто голосовал за проект детской площадки в народном голосовании, ведь именно общими усилиями нам удалось реализовать этот проект», – подчеркнул глава Великолукского района.

Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».