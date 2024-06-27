Участок дороги Быстроникольское – Черская временно перекроют в Псковской области
Временное прекращение движения транспорта на участке км 0+000 – км 0+500 автомобильной дороги регионального значения Быстроникольское – Черская вводится с 8:00 8 июля до 20:00 21 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Объезд осуществляется по дорогам регионального значения: Селихново – Виделебье, Мочево – Селихново, Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино.
Временное прекращение движения обеспечивает подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег», контактный телефон 8-931-213-48-16.
Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.
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