Участок дороги Быстроникольское – Черская временно перекроют в Псковской области

10:48, 27 июня 2024, ПАИ

Временное прекращение движения транспорта на участке км 0+000 – км 0+500 автомобильной дороги регионального значения Быстроникольское – Черская вводится с 8:00 8 июля до 20:00 21 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объезд осуществляется по дорогам регионального значения: Селихново – Виделебье, Мочево – Селихново, Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино.

Временное прекращение движения обеспечивает подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег», контактный телефон 8-931-213-48-16.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.