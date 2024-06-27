На улице Коммунальной в Пскове не работают сразу несколько светофоров

11:05, 27 июня 2024, ПАИ

На улице Коммунальной в Пскове не работают сразу несколько светофоров, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, отключен светофор на пешеходном переходе у Псковской городской больницы, а также светофоры на пересечении улицы Коммунальной с Народной.