На улице Коммунальной в Пскове не работают сразу несколько светофоров
На улице Коммунальной в Пскове не работают сразу несколько светофоров, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, отключен светофор на пешеходном переходе у Псковской городской больницы, а также светофоры на пересечении улицы Коммунальной с Народной.
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