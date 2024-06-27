Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это ты!»

11:38, 27 июня 2024, ПАИ

Открылся приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это ты!», приуроченном к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и снять видеоролик, в котором продемонстрировать представление о том, что является стимулом здорового образа жизни, а также призвать отказаться от потребления психоактивных веществ или показать позитивную альтернативу этому. Видео нужно разместить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #Стимулмоеймечты2024, #Противнаркотиков2024.

Принять участие может молодёжь от 18 до 35 лет. Подать заявку необходимо до 10 июля. Результаты объявят до 30 октября.