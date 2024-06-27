Псковичей приглашают на сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского

12:06, 27 июня 2024, ПАИ

Сборная экскурсия по музею-квартире Юрия Спегальского пройдёт в Псковском музее-заповеднике 30 июня в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Новая выставка «Герой нашего времени» действует в музее-квартире с июня. Желающие увидят оттиски статей, фотографии и документы, рисунки, инструменты реставратора и многое другое.

Экскурсия проходит на Октябрьском проспекте, 14 в квартире 74.