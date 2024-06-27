Автобусом в Питер: новый уровень комфорта

14:49, 27 июня 2024, ПАИ

Поделюсь личным и новым для меня опытом поездки в Санкт-Петербург. Лето в разгаре, и добраться до Питера порой становится проблематично: билеты на «Ласточку» перед выходными раскупаются довольно быстро, да и, признаться, люблю сам больше ездить за рулем, то есть предпочитаю дороги. Как-то больше получается увидеть и сам себе хозяин.

В этот раз решил пойти с собой на компромисс: добираться до Северной столицы автобусом. И вот тут встал перед выбором. Ни для кого не секрет, что в Санкт-Петербург ездят маршрутки. Пользовался ими несколько раз, и, конечно, были определенные вопросы: тесновато, спина затекает, с соседом толкаешься локтями. Да и сами автобусики не первой свежести. В общем, удовольствие еще то.

Но тут на глаза попалась информация о том, что автобусный парк Псковской области запустил свой новый рейс на Санкт-Петербург. Причем автобусы тоже новые. Ок, решил я, попробую: цена конкурентная, как говорится, «в рынке», автопарк – государственный, не частник, который – не дай бог что случится – может и «в кусты». В общем, решено. Позвонил (на всякий случай вот телефон – 8 800 234 39 03), забронировал билет – и в пятницу пришел на конечную остановку городских автобусов на ул. Рокоссовского.

Половина пятого утра, свежо, но солнце уже припекает. И тут подъезжает он, новый автобус. Действительно новый, а не просто вымытый, но с черными клубами выхлопа из трубы, которые с головой выдают «уставшие» автобусы. Как позже я уточнил у водителя, автобусу и года еще нет. Несколько автолайнеров такого класса «Псковпассажиравтотранс» получил в 2023 году.

Оформляю билет, сажусь в третий ряд – люблю ездить поближе к водителю, смотреть вперед – и начинаю осматриваться.

Итак.

Салон чистый, новенький. Плюс.

Расстояния между сиденьями большие, достаточные не только для людей среднего роста, как я, но и для высоких. Спинка откидывается, а само сиденье можно сдвинуть в проход – так что локтями с соседом толкаться не придется. Тоже плюс.

Под моим креслом (под каждым) зарядка с двумя разъёмами: USB и Type C. Отлично: я в дороге активно использую свой телефон, а теперь доеду до места назначения с непросаженной батареей. Еще один плюс.

Так, что есть еще. Свой рюкзак закидываю на полку над сиденьем, а вообще, в автобусе большой багажный отсек – так что если кто добирается до Санкт-Петербурга с чемоданами, прекрасный вариант, и не надо стеснять себя мыслями «а вдруг не влезет» или «завалят чужим багажом» – как это бывает в рейсовых микроавтобусах. Кстати, один из пассажиров загрузил велосипед – при бронировании билета ему сказали, что вообще не проблема. Снова плюсую.

В начале салона вижу кулер – с холодной и горячей водой. В салоне работает кондиционер, и над каждым сиденьем свой индивидуальный обдув, но холодной водички иногда тоже попить хочется. Плюс.

И самый большой плюс для тех, кто в дороге проводит несколько часов: на борту автобуса есть туалет. А это уже прямо жирный плюс.

На окнах автобуса – красные занавески. Так что если хотите вздремнуть, можно окно прикрыть, если вас, конечно, не пугают красные оттенки. Но это уже моя вкусовщина.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Что еще? Еще висит пара телевизоров, но я легко обхожусь и без них. Да и рано утром не хочется ничего смотреть.

В общем, итого – классный, уютный, новенький салон автобуса, прям располагает путешествовать и получать удовольствие. Перед стартом путешествия мне не хватало одного – стюардесс: «Уважаемые пассажиры, экипаж приветствует вас на борту нашего автобуса Псков – Санкт-Петербург...».

Ровно в 5:00 автобус стартовал. Мне важно, чтобы в салоне был звуковой комфорт. То есть чтобы двигатель не рычал, а подвеска не передавала мне на кресло каждую выбоину в асфальте. И тут в этом автобусе все было замечательно. Нешумно и как-то очень плавно. Кстати, в Пскове остановились пару раз на Юбилейной – забрать пассажиров. У «Псковпассажиравтотранса» на этом рейсе есть такая опция: при заказе билета вы можете попросить забрать вас с остановки на одной из улиц по маршруту автобуса. Спросите, зачем тогда я пошел на Рокоссовского? Просто живу неподалеку, да и ходить надо больше. Полезно, знаете ли.

Такого удовольствия от езды на автобусах я не получал давно. «Летишь» в паре метров над дорогой, смотришь по сторонам, в наушниках играет музыка – да классно! В 10 часов мы уже были на Московском проспекте Санкт-Петербурга. Несколько раз по дороге автобус останавливался забрать еще пассажиров. Да еще пару раз не светофорах на ремонтируемых участках дорог. Моя соседка по автобусу немного нервничала, что может опоздать в Пулково (да, автобус заезжает в аэропорт), но успела, переживала напрасно. Тут напомню главное: чем бы вы ни добирались в аэропорт, всегда закладываете часа три, на всякий случай, до вылета.

Вечером, но уже в воскресенье, возвращался тем же автобусом назад домой, в Псков.

Итого. Между Псковом и Питером теперь курсирует автобус высокого класса. Спокойно и комфортно можно доехать до Северной столицы, там отдохнуть и вернуться там же автобусом назад. Пока автобус курсирует четыре дня в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправка два раза в день: рано утром или в обед - из Пскова и в обед и вечером – из Санкт-Петербурга.

В общем, рекомендую. Не просто доедете, но еще и удовольствие от комфорта получите.

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