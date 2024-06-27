Семеро африканцев попытались незаконно пересечь границу в Псковской области

11:42, 27 июня 2024, ПАИ

В Невельском муниципальном округе семь выходцев из стран Северной Африки попытались пересечь границу России и Латвии в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В Россию иностранцы приехали с туристической целью, но, как оказалось, имели иные намерения. После пересечения государственной границы они планировали отправиться в Евросоюз.

Решением Невельского районного суда Псковской области нарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1

статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории России.