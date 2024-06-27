Семеро африканцев попытались незаконно пересечь границу в Псковской области
В Невельском муниципальном округе семь выходцев из стран Северной Африки попытались пересечь границу России и Латвии в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
В Россию иностранцы приехали с туристической целью, но, как оказалось, имели иные намерения. После пересечения государственной границы они планировали отправиться в Евросоюз.
Решением Невельского районного суда Псковской области нарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1
статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории России.
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