Средневековые мастер-классы для женщин пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»

12:16, 27 июня 2024, ПАИ

Площадки фестиваля «Довмонт Псковский» познакомят женщин с различными интерактивами и мастер-классами, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках фестиваля пройдёт мастер-класс «Вязание иглой», посвящённый древнейшей текстильной технологии, практически ушедшей из современной цивилизации. Здесь научат вязать иглой, помогут освоить один из стилей, познакомят с его характерными особенностями и подарят изделие, связанное своими руками.

На фестивале также будет работать площадка «Средневековая кухня», на которой гости узнают о способах приготовления классических блюд XI-XV веков, способах обработки продуктов и особенных приправах эпохи классического Средневековья.

На мастер-классе «Ткачество на бердо» расскажут о техниках ткачества на бердо, о подручных материалах, которые используются в этом занятии, и научат пользоваться ткацким инвентарём.

На площадке «Древнерусская письменность» расскажут об особенностях древнерусского алфавита, правилах написания букв эпохи князя Довмонта и многое другое.

Площадка «Красильня» предлагает попробовать свои силы в обработке и росписи различных тканей.

Напомним, что фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля. Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать главным призом. Им станет хрустальный меч князя Довмонта.

Праздник начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Он пройдёт в северной части Крома.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.