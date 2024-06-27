Новгородцы знакомятся с опытом Псковской области в сфере образования, здравоохранения и соцзащиты

12:15, 27 июня 2024, ПАИ

Новгородцы знакомятся с опытом Псковской области в сфере образования, здравоохранения и соцзащиты. Руководит группой председатель правительства Новгородской области Анна Тимофеева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

27 июня гости побывают в нескольких социальных учреждениях Пскова и Печорского района. В планах – знакомство с работой Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковского клинического перинатального центра, Социального городка и Псковского государственного университета, всероссийского детского центра «Печоры».

Псковичи расскажут об интересных наработках в части борьбы с инфекционными заболеваниями, а также об эффективных практиках по поддержке детства и материнства, пожилых граждан и людей с ограничениями по здоровью. В ходе совместной работы также будут рассмотрены вопросы кадровой политики в социальной сфере.

«Очень приятно, что Псковская область пригласила нас для совместной работы. Мы давно являемся партнерами, добрыми друзьями и делимся опытом по ключевым направлениям в социальной сфере. Уже обсудили цифровые решения, которые активно внедряются в Псковской области в различных отраслях. Уверена, почерпнем много полезного и будем дальше взаимодействовать», – отметила Анна Тимофеева.

Весной делегация Псковской области тоже посещала Новгородскую область, где познакомилась с лучшими практиками региона, посетив семейный многофункциональный центр, реабилитационный детский центр для инвалидов, службу занятости и ряд объектов здравоохранения.

«Мы действительно давно и плодотворно сотрудничаем и вместе находим полезные решения для наших граждан. Сегодня нам всем важно увидеть новые технологии и способы решения социальных проблем. Надеемся, что в этой встрече найдем новые точки соприкосновения по многим вопросам», – сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.