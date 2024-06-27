Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов станет гостем «Проекта Реставрация»

12:26, 27 июня 2024, ПАИ

Гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня, станет архитектор-реставратор высшей категории, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.

В чём измеряется жизнь памятников архитектуры? Чем важна контактность в реставрации? Как, когда и куда ушло потерянное поколение реставраторов? Как разговаривают памятники? Об этом и многом другом ведущим программы Марии Лисенковой и Александру Машкарину расскажет сегодняшний гость программы.

Выпуск «Проекта Реставрация» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».