Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов станет гостем «Проекта Реставрация»
Гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня, станет архитектор-реставратор высшей категории, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.
В чём измеряется жизнь памятников архитектуры? Чем важна контактность в реставрации? Как, когда и куда ушло потерянное поколение реставраторов? Как разговаривают памятники? Об этом и многом другом ведущим программы Марии Лисенковой и Александру Машкарину расскажет сегодняшний гость программы.
Выпуск «Проекта Реставрация» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов станет гостем «Проекта Реставрация»