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Общество

33-градусную жару прогнозируют в Псковской области 28 июня

Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 июня. Осадков в этот день не прогнозируется, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

33-градусную жару прогнозируют в Псковской области 28 июня. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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