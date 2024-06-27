33-градусную жару прогнозируют в Псковской области 28 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 июня. Осадков в этот день не прогнозируется, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 июня 2024
Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским областным Собранием и Могилёвским областным советом
27 июня 2024
Михаил Ведерников предложил провести одну из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии в Псковской области