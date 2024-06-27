33-градусную жару прогнозируют в Псковской области 28 июня

12:53, 27 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 июня. Осадков в этот день не прогнозируется, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов.

Атмосферное давление будет низким.