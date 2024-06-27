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Общество

Псковские профсоюзы принимают участие в ХI Форуме регионов России и Белоруссии

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов возглавил профсоюзную делегацию региона на ХI Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В частности, в форуме участвуют профсоюзные активисты, руководители профсоюзных учреждений и областных отраслевых организаций профсоюзов. Информация о профсоюзных учреждениях отдыха и оздоровления представлена на объединённом стенде Псковской области.

Напомним, главная тема форума – роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. В форуме принимают участие руководители органов государственной власти, представители деловых кругов. В рамках работы форума также состоится совместное заседание Торгово-промышленных палат России и Белоруссии, а также встреча руководящих органов Молодёжного совета при Национальном собрании Республики Беларусь и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Планируется участие в форуме представителей 56 российских регионов и всех областей Белоруссии. К подписанию готовятся более 250 документов о сотрудничестве разного уровня.

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