Музыку из известных кинофильмов сыграют в печорской кирхе

14:12, 27 июня 2024, ПАИ

30 июня в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах пройдёт концерт органной и ансамблевой музыки, сообщили ПАИ организаторы. Перед слушателями выступят органистка Екатерина Трофимова и скрипачка Евгения Шереметьева из Санкт-Петербурга.

В программе: Иоганн Пахельбель - чакона ре мажор p.40; Рольф Ловланд - You raise me up; Георгий Свиридов - романс из повести «Метель»; Джон Уильямс - музыка из фильма «Список Шиндлера»; Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - Furious из альбома Explosive; Арам Хачатурян - вальс из балета «Маскарад»; Жорж Бизе - номера из оперы «Кармен»: антракт к 3-му действию, хабанера; Эдуард Артемьев - «Три товарища» из х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»; Микаэл Таривердиев - «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»; Микаэл Таривердиев - ноктюрн из к/ф «Ольга Сергеевна»; Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - «Горько-сладкая симфония» из к/ф «Жестокие игры»; Ханс Циммер, Клаус Бадельт и Джефф Занелли, аранжировка Дэвида Гарретта - музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»; Ханс Циммер - музыка из к/ф «Начало»; Ханс Циммер - музыка из к/ф «Интерстеллар».