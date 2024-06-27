Выставка-ярмарка комнатных и садовых растений пройдёт в Пскове 29 и 30 июня

14:36, 27 июня 2024, ПАИ

29 и 30 июня в доме Беклешова на Георгиевской, 4 в Пскове пройдёт выставка-ярмарка комнатных и садовых растений, а также изделий ручной работы «Цветы и творчество». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Здесь можно будет приобрести для дома и дачи фиалки, пеларгонии, филодендроны, бегонии, ирисы, пионы, изделия из шерсти, дизайнерские украшения, открытки и подарочные коробочки для любого праздника, резиночки для маленьких модниц, стильные кашпо.

Гости ярмарки смогут не только окунуться в атмосферу цветочного праздника, но и получить консультации по уходу за растениями.

29 июня ярмарка будет открыта с 11:00 до 16:00, 30 июня - с 10:00 до 15:00.