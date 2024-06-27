Крестный ход отправился сегодня из псковской деревни в тверской храм Всех Святых

15:31, 27 июня 2024, ПАИ

Крестный ход отправился из деревни Клин Куньинского района в Торопец сегодня, 27 июня. В этом году в нём участвуют целыми семьями из Великих Лук, Куньинского района и Пушкинских Гор, пишет газета «Пламя».

Участники крестного хода уже прошли Кунью и сейчас направляются по дороге к деревне Груздово. В Торопец они планируют прибыть к воскресенью. Там, в храме Всех Святых, состоится престольный праздник.

Многодневный крестный ход проходит в память о патриархе всея Руси Тихоне. Он проводится уже второй раз по инициативе Свято-Успенского Святогорского монастыря, подворьем которого уже несколько лет является церковь Воскресения Христова в деревне Клин.